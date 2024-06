Ljubov Kisseljova Kas Tartus võiks olla Puškini või Bulgarini kool?

Maitse üle ei vaielda – kellele meeldib Puškin, kellele – Bulgarin. Arvan, et igaüks, kes on lugenud viimase kohta Vikipeediast, saab aru, et jutt on mehest, kes muutis mitu korda oma poliitilist suunitlust ja asus lõpuks tööle Vene impeeriumi poliitilises politseis. Tema kirjad ning agentuurmärkmed, mis said esitatud aastatel 1826–1853 Keiserliku kantselei kolmandasse osakonda (Jaan Krossi romaani «Keisri hull» lugeja teab, mis see on) – kord omal algatusel, kord tellimusel – ilmusid 1998. aastal 700-leheküljele, paksu köidena. Oma kaasaegsetelt sai Bulgarin hüüdnime «Vidocq Figljarin» (Vidocq - prantsuse detektiivi Eugène-François Vidocq’i nime järgi, Figljarin – venekeelsest sõnast «фигляр», mis tähendab siinkohal teesklejat ning kahepalgelist inimest). Nii on pealkirjastatud ka tema agentuurmärkmete köide.