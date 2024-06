Tiina Kuusik Ilusa turundusjutu varjus hoitakse inimesi endiselt nikotiinisõltuvuses

Kas me suudame oma noori kaitsta tubakatööstuse intensiivse manipulatsiooni ja hoogsalt leviva e-sigareti tarvitamise eest? Ühte toimivat lahendust keerulisele probleemile ei ole, kuid esmane on teadlikkuse kasv – selge pilk sellele, kuidas tubakatööstus süsteemse tootearenduse, lobi- ja turundustöö kaudu edu saavutab. Tubakatööstuse edu hind on paraku nii täiskasvanute kui noorte tervis.