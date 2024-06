Mul on kaksikud, tüdruk ja poiss, kes käivad teises klassis. Kui esimesel kooliaastal hakkasid meil tunnid mitmel päeval nädalas kell üheksa, siis sel aastal kõik hommikud tuleb kella kaheksaks kooli minna.

Ei läinud kaua aega, kui ühel reede hommikul kell kuus küsis mu väsinud tütar pahuralt: «Emme, kes see inimene oli, kes otsustas, et lapsed peavad nii vara hommikul kooli minema?» Püüdes hommikuse pahurdaja tuju naljatledes paremaks timmida, sain järgmise küsimuse: «Kellega ma pean rääkima, et täiskasvanud hakkaks ometi lapsi kuulama ja muudaks koolipäeva alguse hilisemaks?»