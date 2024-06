Rainer Saks Mida pikemalt sõda kestab, seda vähem suudavad Vene relvajõud kaitsta oma territooriumi

USA andis esialgu sarnase loa ainult Harkivi piirkonnas ning ei luba kasutada ATACMSi rakette sellisteks rünnakuteks. Oluline on, et üks mittevajalik punane joon on põhimõtteliselt murtud ning Venemaa juhtkond peaks tajuma, et nende hirmutamise taktika ei tööta tulemuslikult ning mida pikemalt sõda kestab, seda vähem suudavad Vene relvajõud kaitsta oma territooriumi.

Hiina RV teatas avalikult, et ei osale Šveitsis toimuval Ukraina rahukonverentsil. Hiina RV oli juba varem teinud otsuse toetada poliitiliselt ja majanduslikult Venemaad agressioonis Ukraina vastu. Nüüd leiab see otsus selge kinnituse. Hiina RV jättis kasutamata võimaluse tõusta maailmas globaalpoliitikas kõrgemale tasemele ning tugevdada sellega oma poliitilise gravitatsiooni võimet. Näib, et Hiina RV loodab liigselt oma majanduslikule võimsusele ja sellest tulenevale hinnangule, et lääneriigid on ise huvitatud Hiina juurde uute ettepanekutega tulema. Hiina RV otsus on kahtlemata ka ideoloogiline ning ideoloogilisena tuleks nende poliitikat ka laiemalt käsitleda.