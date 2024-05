Eesti Lipu Keskus Otepääl on juba saanud kohaks, kus tähistatakse rahvuslikke tähtpäevi, ning on kujunenud ka turismiobjektiks, kuid vajab veel investeeringuid, et kavandatud tööd lõpule viia. Keskus tähistab meie lipu sünnipaika, jutustab meie ajalugu ning aitab hoida meeles Jakob Hurta ja tema mõjutusel Otepääl hoogu saanud ärkamisaja rahvuslikku liikumist. Eesti Lipu Keskuse külastamine peaks olema lahutamatu osa õpilaste riigikaitselisest ja isamaalisest kasvatusest.