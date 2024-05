JUHTKIRI Jälle see fosforiit

Meie tänases lehes on lugu sellest, et valitsus on tellinud uuringu võimaliku fosforiidikaevanduse rajamiseks Lääne-Virumaale. Uuringu tulemused võiksid selguda järgmisel aastal ja otsus võimaliku fosforiidi kaevandamise kohta võiks tulla 2026. aastal.