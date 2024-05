Eestil ja teistel NATO liitlastel on Donald Trumpi presidentuuri kogemus olemas, aastatest 2017 kuni 2021, kuid maailm on nüüd teine, hoopis ohtlikum. Lisaks, Trumpi kohta võib arvata, et ta on muutunud veelgi ettearvatumaks. Nii vastastele, eelkõige Hiinale ja Venemaale, kui USA liitlastele, kirjutab riigikogu liige Kalev Stoicescu (Eesti 200).