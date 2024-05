NÄDALA VASTAJA Michelini tärniga ehitud kolm sõsarat armastavad ema tehtud toitu

Postimehe küsimustele vastavad kolmest õest kaks, Kerti Vissel ja Triin Rätsep.

Kuidas hetkel läheb?

Kerti: Korraks olime samaaegselt elevusega teadmatuses, mida see tunnustus võib kaasa tuua. On olnud palju meedia tähelepanu ja kirju, millele vastata, natuke kehva tunnet, kui kõigile ei jõua vastata, aga muidu on kogu aeg suur rõõmutunne ja elevus äsja avaldatud uue menüü ja külaliste ootamise ees. Üllatav ja soe tunne on olnud märgata nii paljude inimeste usku ja toetust meie ettevõtmisse.

Triin: Kevad on maainimesele väga töine aeg, praegu käib meil suur kaevamine, sõnnikuvedu, külvamine ja istutamine. Lambad on poeginud ja karjamaale saadetud. Viimased nädalad on toonud palju pidulikkust ning sooja tagasisidet meie lähikonnast – see rahvusvaheline tunnustus on tähtis ja eriline tervele meie kogukonnale ning kõigile senistele kaasaelajatele.

Majanduses pole lihtsad ajad, esmalt koroona, siis sõda ja energiakriis. Tulemuseks pidid paljud legendaarsed toidukohad uksed sulgema. Teie olete jäänud ja saite veel Michelini ka. Mis teie edu saladus on?

Kerti: Me oleme vanaaegne perekond, kus toetatakse teineteist ja hoitakse kokku. Meie restoran ei ole loodud äritulu eesmärkidel, vaid ajendatud soovist realiseerida oma potentsiaali ning jätkata oma esivanemate ja vanemate alustatut.

Triin: Viimased aastad on olnud meile suur ellujäämiskunst. Iseõppijatena, maal oma ettevõtte loojatena ei ole meil kogu selle 17 aasta jooksul, mil oleme toiduvaldkonnas tegutsenud, olnud kergeid aegu. See on meis kujundanud väikestest asjadest rõõmu tundmise oskuse, lugupidamise kõigi oma külaliste suhtes ja raudse tahte oma tööd ja elu siinkandis jätkata.