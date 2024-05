Meinhard Pulk Pikad juhtmed saavad Eestile veel saatuslikuks. Läänemaailmale samuti

Aprillikuus kirjutas Postimees, et koalitsioon läheneb poliitilise pankroti piirile, ühtegi suurt otsust riigirahanduse kohta pole suudetud pärast eelmise aasta võimuläbirääkimistejärgset maksutõusu paketti teha. Kõik ootavad «midagi», süüdistavad teineteist. Ligi kuu aega hiljem lepitakse kolme nädalaga kokku 175-miljoniline negatiivne lisaeelarve. Et kustutada taas üks puhkenud tulekahju, seekord see, et Eesti eelarve puudujääk jääb loodetust kehvema majanduse tõttu Euroopa Liidu reeglitest välja. Iseenesest võib siingi küsida, miks lisaeelarve üldse nii viimasele hetkele jäeti: tuli ju mängu muutnud majandusprognoos välja juba märtsi lõpus. Tulemuseks järjekordne laupkokkupõrge. «Ma ei tea, kus on poliitiline tahe. Ma ei tea enam, kellega läbi rääkida. Ma ei tea, kas need inimesed, kes on augustis otsustamise juures, on samad inimesed, kes on praegu otsuste juures. Ma ei tea, kas Kaja Kallas on mõtetega siin või juba hoopis kusagil mujal teises ametis,» ütles Margus Tsahkna (Eesti 200).