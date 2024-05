SVEN MIKSER Neile valijaile võib Trumpi süüdimõistev kohtuotsus mõjuda

Presidendikandidaadi staatust New Yorgi vandekohus Trumpilt ära võtta ei saa. Samuti saab Trump sügisestel valimistel ise hääletada, sest Floridas, mille resident ekspresident on, piirab seadus küll süüdimõistetud kurjategijate valimistel osalemist, kuid keelab selle vaid juhul, kui samasugune piirang kehtiks ka osariigis, kus süüdimõistev otsus langetati.

Valijate eelistustele võib Trumpi süüdimõistmine teatud mõju avaldada, iseasi, kas see on piisav, et muuta tulemust mõnes võtmeosariigis. Registreeritud vabariiklaste seas on Trumpi ülekaal mäekõrgune ning valdav osa tema toetajatest usub kohtuprotsessi olevat poliitiliselt motiveeritud. Võib arvata, et vabariiklastest tuumikvalijaid võib ekspresidendi süüdi jäämine pigem konsolideerida. Registreeritud demokraatide seas on lood vastupidi – absoluutne enamus välistas Trumpi poolt hääletamise juba ammu enne äsjast ohtuotsust ning Trumpi süüdimõistmine vaid kinnitas nende veendumusi.