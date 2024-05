Blinkeni visiit meenutab tahes-tahtmatult tema eelmist väisangut Moldovasse 6. märtsil 2022. Meenutame, et selles väikeriigis püsib 1991. aastast ka Venemaa sõjaline eelpost Kagu-Euroopas – Transnistria.

Tasub mäletada, et suur sõda oli märtsis 2022 just alanud ja USA välisminister liikus marsruudil – Brüssel-Varssavi-Chisinau-Riia-Vilnius-Tallinn-Pariis (3.–8. märts 2022). Kiievisse ta ei läinud, pealegi oli USA-l seal hetkel ametis vaid asjur, sest saatkonna personal oli enne Venemaa rünnakut viidud Poola. USA saatkond Kiievis taasavati 18. mail 2022 – toon need faktid tagamaks selgust praegu eriti vahtu löödud Kremli juttudes sellest, mis kõik toimus samal ajal Valgevenes, Istanbulis ja mujal.