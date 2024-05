Venemaa muide ei saa tunnistada, et Ukraina on mingite primitiivsete vahenditega asunud hävitama tema strateegilist heidutust ja et Venemaal on sellega seoses probleeme. Lisaks ei saa nad jätta oma kodanikele muljet, et nende «võitmatu» armee ei suuda taoliste õhurünnakutega toime tulla. Tegemist on seega Ukraina poolt väga targasti valitud sihtmärkidega. Vene armee kasutab neid radareid õhurünnakute läbi viimiseks Ukraina vastu ehk siis nende ründamine on igal juhul sõjaliselt põhjendatud.