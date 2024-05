JUHTKIRI Esimene arglik samm

Nüüd on valitsus esimese sammu astunud. Neljapäevasel istungil lepiti kokku negatiivne eelarve, mille abil hoitakse kokku 175 miljonit eurot. Sellest summast umbes 100 miljonit moodustavad kärped ning 70 miljonit täiendavad tulud. Vaatamata sellele, et otsuseni jõudmine võttis kaua aega ning läks üle kivide ja kändude, on see kiiduväärt.

Postimees on korduvalt kutsunud valitsust üles riigieelarve kärpimisele. Eesti riik on olnud pikalt majanduslanguses ning eraettevõtted on juba ammu kohandunud ja teinud ära enda kärped. Arusaam, et riigieelarve võiks toimida teiste reeglite kohaselt, sest on võimalik suurendada riigi tulusid ehk makse tõsta, toimib ainult teatud piirini. Me oleme selle piiri juba ületanud.

Järelikult on valitsus astunud ainuõige sammu, kuid esimesele sammule peab järgnema teine ja kolmaski. Kavandatavad kärped aitavad Eestil püsida Euroopa Liidu eelarvereeglite raames, milles kohaselt võib eelarvedefitsiit olla kolm protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Kuid ka kolm protsenti on väga palju ning ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik, ehkki Eesti riigivõlg on Euroopa Liidus üks väiksemaid.

Maksuküüru kaotamine võiks praegu oodata ning kiiresti on vajalik otsustada riigikaitselaenu võtmine.