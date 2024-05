Aivar Jürgenson Venemaa ei kavatse tunnistada tšerkesside genotsiidi

21. mail 1864. aastal telegrafeeris Kaukaasia asevalitseja suurvürst Mihhail Nikolajevitš Peterburi ja teatas pidulikult, et Kaukaasia sõda on lõppenud. Venelastel oli põhjust rahuloluks – sõda oli kestnud peaaegu pool sajandit ja nõudnud tohutult inimelusid, kuid nüüd olid tõrksad mägilased alistatud. Võis alustada kõige mässumeelsemate mahanottimise ja teiste maalt välja saatmisega. Seda karistusaktsiooni on hinnatud 19. sajandi kõige mastaapsemaks genotsiidiks. Ajalukku on see läinud tšerkesside genotsiidi nime all, kuid puudutas ka teisi piirkonna rahvaid.