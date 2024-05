Aivar Reinap Südikas ukrainlasest kassapidaja

Purupurjus inimesele viinamüük ei ole ju keelatud mitte kellegi kiusamiseks, vaid inimese enda elu kaitseks. Võimalik, et see pudel võinuks saada viimaseks piisaks, mis mehe eluküünla oleks kustutanud.

Kohaliku poe ümber on suvel suhteliselt palju joomahuvilisi ning ka poes on alkoholinurgas sagimist märgata pea kogu aeg, mistõttu mind ei üllatanud sel nädalal sotsiaalministeeriumis taas kõlanud häirekell alkoholikahjude hüppelise tõusu tõttu. Eks ajad ongi keerulised – sõjastress, majanduslangusega seotud ohud, maksutõusude ja kärpehirmud ehk kõik see panebki jooma. Masenduse ja depressiooni eest arsti juurde abi saama jõuavad vähesed, mõned lähevad ka metsarajale jooksma, kuid paljud haaravad kergema võimaluse ehk pudeli järele, mis pole aga kindlasti ei konkreetsele inimesele ega ka riigile heaks lahenduseks.