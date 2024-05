Tõnis Saarts Europarlamendi valimised – olgem valmis üllatusteks parlamendivälisest leerist

Lähenevatel europarlamendi valimistel võistleb omavahel kaks peamist leeri ja narratiivi: valitsusparteid soovivad sellest teha kõige asjatundlikumate julgeolekusaadikute lähetamise üritust, opositsioon aga, eesotsas Isamaaga, valitsuskriitilist referendumit. Paistab, et kolmandat võimalust valijale jäetud polegi. Tegelikult aga on. Üllatusi võib tulla pigem parlamendiväliste jõudude leerist, kellel on üsna lihtne sõnum: «Näidake vanadele parteidele, mis te neist tegelikult arvate, ja proovige midagi uut!»

Viimased küsitlused (ennekõike Kantar Emori oma) on näidanud, et viimati mainitud sõnum ei lange sugugi viljatule pinnasele: nii Parempoolsete kui ka Aivo Petersoni populaarsus on tõusuteel. Isegi kui kumbki neist üsna eriilmelistest jõududest valimiskünnist ei ületa ja vanadelt erakondadelt ühte kohta ära ei napsa, on neil ometi arvestatav paadikõigutamise potentsiaal. Parempoolsete nahka võib minna Isamaa või isegi Reformierakonna teine koht. Petersonil on korraliku tulemuse korral võimalus Keskerakond üldse mandaadita jätta.