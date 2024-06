ERIK ARU Mitu rassi mahub nõelateravikule?

Soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu seletuskiri võiks olla tulevastele ajaloolastele põnev allikas teatud ühiskonnarühma uskumuste kohta 21. sajandi esimesel veerandil. Nüüdisaja haritud inimestena meeldib selle liikmeile ilmselt arvata, et teadus on nende poolel, aga ega sellega pole lood tingimata suurt paremad kui keskaja inimeste ootustega kõige kõrgema toele. Ühele lahinguväljale tormas tollal korraga pahatihti üsna mitu sellist, kes olid veendunud just enda seltskonna äravalituses. Nii töötab lugupeetud ülikoolides ka seletuskirja teemadel vägagi erinevate seisukohtadega professoreid.