Eesti kasutamata võimalus ehk kas britid on mõistuse kaotanud

Ukrainas käib kolmandat aastat täiemahuline sõjategevus ning see on andnud meile võimaluse ning aja õppida. Me oleme ühiskonnana kahtlemata õppinud, kuid nn rehkenduse oleme teinud ära osas, mis puudutab mürskude ostmist ja muud sõjalist riigikaitset. Ka mürskude ostmise juures ei küsi me, kas ostame vastase suurtükkide väljapeilimiseks radareid sama hooga kui mürske endid. Loodetavasti kinniste uste taga küsitakse, sest mürsud üksi ei tee suurt midagi.