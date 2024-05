RAUL RAUDSEPP Arusaamatu, mis probleemi e-eksamid lahendavad

Koolide digitaliseerimine on pöördumatu ja kasulik protsess, kuid jääb selgusetuks, mis probleemi e-eksamitele üleminekuga lahendatakse. Seda enam, et kogu süsteem on keeruline ja kallis ning tegemata või pooleli on nutikamad lahendused, kirjutab lapsevanem ja HEISI IT asutaja Raul Raudsepp.