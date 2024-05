JUHTKIRI Välditav pudelikael

Ryanairi lennu kapten otsustas, et ettenähtud ajaks pardale mitte jõudnud reisijaid ei oodata ära, vaid lennatakse minema. Paradoksaalsel kombel kulus mahajäänud reisijate kottide eemaldamiseks lennuki pagasiruumist umbes kaks tundi. Kuid selline on regulatsioon: kui ei lenda inimene, ei tohi lennata ka tema pagas.

Olukorra tekkimise kohta on kõlanud erinevaid selgitusi, kuni politsei- ja piirivalveameti väiteni, et osa inimesi tuli piirikontrolli liialt hilja, pool tundi enne lennuki väljumist. Meenutame, et Paphos asub Küprosel, mis ei kuulu Schengeni viisaruumi.