Andres Herkel Tasub läbi lugeda ja järele mõelda

Endine male maailmameister ja Vene opositsionäär Garri Kasparov käis eelmisel nädalal ühes intervjuus välja mõtte, et eelolevad Euroopa Parlamendi valimised võivad olla Ukraina ja tema toetajate jaoks otsustavama kaaluga kui USA presidendivalimised sügisel. Tähelepanuväärne on see selle poolest, et peaaegu kõik – eurooplased kaasa arvatud – arvavad pigem vastupidi.