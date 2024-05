MARIA ŽURAVLJOVA Noorte kuritegevuse ja tõrjutuse enetamiseks on lahendus, mida Eesti pole taibanud ära kasutada

On meie valik, kas peita pea liiva alla, süüdistada noori endid ja nende perekondi või teadvustada, et noorte eiramine ja tähelepanuta jätmine võib kaasa tuua palju sotsiaalseid probleeme.

Näiteks Austraalias ja Prantsusmaal on jõutud veendumusele, et traditsiooniline lähenemine noorte kaasamisele ja toetamisele toob kaasa vähese paindlikkuse, liigse bürokraatia, puuduliku tagasiside jm. See ei ole piisav ega täida tänapäeva ühiskonna nõudmisi, mille kohaselt on tähtis tegelik, mitte näiline kaasamine, avatus ja läbipaistvus ning teenuste kättesaadavus. Noorsootööd on hakatud võrdlema haridusvaldkonnaga ja üha enam rõhutatakse selle olulisust mitteformaalses õppes.