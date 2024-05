RIHO TERRAS Reaalne oht, et Austria ja Saksamaa juhtivad erakonnad ulatavadki Putinile abikäe

​Viimastel päevadel on tulnud väga häirivaid sõnumeid Austriast ja Saksamaalt, mis kinnitavad selgelt, et mõlemas riigis on Venemaa mõjutustegevus ja infiltreerumine poliitilisse ellu märkimisväärne, kirjutab Isamaa eurosaadik Riho Terras.