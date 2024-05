MARTIN TIKK Ärge rääkige siin vene keelt!

Suvesoe täidab taas loodetavasti siinsed promenaadid, restoranid ja vabaõhusündmused. Kurb on kuulda, kui eestlastest turistid hakkavad vene keelt rääkima, tuginedes eeldusele, et siinne teenindussfäär on vaid venekeelne.

On arusaadav, et vahel soovitakse oma vene keele oskust värskendada, kuid nähes, kui väga otsivad kohalikud võimalusi, et eesti keelt harjutada, on vene keeles suhtlemine lubamatu. Nii võib eestlasel Narvas olla isegi keeruline vene keelt kasutada, sest tihti palutakse võimalust riigikeeles suhelda.