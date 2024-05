Olen olnud pea viisteist aastat läbirääkijana nii ÜROs kui nõustanud ka erinevaid suurriike. Tulles oma koduriigile appi, arvasin, et Eestis on puudu teadmistest ja oskustest, et meie riigi huve Euroopas edukalt esindada. Seega hoiatasin kaks aastat tagasi nii Eesti poliitikuid kui ametnike, et LULUCFi eesmärkidega nõustumine annab tagasilöögi Eesti majandusele ja maksutulule. Minu arvamusele järgnes nii mõnegi poliitiku kui Eestit esindava ametniku raevukas rünnak.