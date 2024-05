Ukraina kaitseväe juhataja teatas, et Prantsusmaa saadab oma instruktorid Ukrainasse sõdureid välja. See on esimene kord, kus sellisest missioonist teatatakse avalikult. Loogilisem oleks, kui sellest otsusest oleks teatanud Prantsusmaa esindaja.

Kuigi tegemist ei ole võitlusvõimeliste vägede siirdamisega, on tegemist väga põhimõttelise sammuga. Võib arvata, et ka varem on mõne riigi instruktorid viibinud Ukrainas vägede ettevalmistuse missiooniga, kuid avalik kohalolek on väga põhimõttelise tähtsusega venemaa agressiooni puhul.