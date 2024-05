JUHTKIRI Jantmäng riigivankriga

Tegelikult on ju olemas piits – Ukraina sõda –, aga ka see asjaolu kipub valitsusel kahe silma vahele jääma. Samal ajal on taas suured käärid valitsuse välis- ja sisepoliitika vahel. Kui maailmas utsitab Kaja Kallas ja teisedki valitsuse liikmed oma lääne partnereid Ukraina abistamiseks panustama ja suurendama kaitsekulutusi (needki tulevad millegi arvelt), siis kodus ei suudeta omavahel kokku leppida. Samal ajal on selge, et Ukrainat saame abistada vaid siis, kui meie enda rahaasjad on korras.