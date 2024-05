Valitsusparteide suurim hirm enne Euroopa valimisi on, et inimesed viivad kokku Kaja Kallase valitsuse poliitika Eesti juhtimisel ja seostavad selle ratsionaalselt ka valitsuserakondade kandidaatidega.

Kallase valitsus loodab, et Eesti kodanik ei vii oma peas kokku segadust valitsemises, maksutõuse ja valesid ning neil valimistel kandideerivaid valitsusparteisid. Et te valite valitsusparteide kandidaate, kel justkui pole mingit pistmist oma parteide poliitikaga Eesti juhtimisel. Tegelikult on aga kuhjaga.