PRESIDENT ALAR KARIS Oleme osa vabaduse vereringest

Siin, Tallinna kruiisiterminalis, Soome lahe kaldal on täna meie keskel ka Soomes hästi tuntud Eesti välis- ja julgeolekupoliitika nõtke sõnastaja Kristi Raik.

Ma tsiteerin teda: «Väikeriigid sõltuvad oma rahvusvahelisest keskkonnast rohkem kui suured. Nad peavad väga oskuslikult maailmapoliitikas navigeerima, et ellu jääda ja areneda.».

Eesti ja Soome on õppinud tormisel ilmamerel navigeerimist. Me teame hästi, et väikesetel riikidel tuleb sellega toime tulla just hea ulgumere tundmise ja laiema rahvusvahelise koostööga.

Me mõlemad teame, mida tähendab elada karu kaenlas, nagu ütlevad soomlased. See karu on olnud alati meie lähedal ja meid mõjutanud. Me oleme püüdnud teda mõista, ka temaga arvestada, lootes reeglitel püsiva ja rahvusvahelisele õigusele toetuva julgeolekukorra kestmisele. Ja ikka petta saanud.

Me oleme sellest õppinud, et geopoliitiliselt eikellegimaalt päästab meid Euroopa Liit ja NATO, liitlaste otsimine ja ühine panustamine ühise julgeoleku loomisse. Eestlasena on mul eriti hea meel ja tõesti turvaline näha siniristilippu lehvimas uhkelt NATO peakorteri ees.

Me mõlemad soovime maailma, kus kehtiksid ÜRO-s kokkulepitud reeglid ja kus rahvusvaheline õigus oleks tugevam sõjasoovist. Sellise maailmani jõudmine kulgeb praegu läbi Ukraina kaevikute ja purustatud linnade või külade, kus ukrainlased kaitsevad enda riiki ja vabadust Venemaa koloniaalsõja vastu.