MIHKEL KUNNUS Kuidas teha selgeks, et inimliigil on sugusid kaks

Sattusin platvormil X ühele kõnekale lõimele. Üks usin inimene oli teinud kõvasti tööd ja kogunud kokku suure hulga tippteadlaste (peamiselt erinevate bioloogiaharude) tsitaate, mis kinnitasid, et inimesel on sugusid kaks. Varieerusid vaid täpsustused ja laiendused, mõni kinnitas, et kõigil imetajatel on nõnda, mõni selgitas, et indiviidide soolisuse arenguanomaaliad ei moodusta veel kolmandat sugu või teisi sugusid. Kas see teadusautoriteetide paraad teeb – lõpuks ometi! – kõigile selgeks, et inimliigil on sugusid kaks? No vaevalt.