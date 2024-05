JUHAN KIVIRÄHK Selgub, et valitsuse osapooltel on Eesti julgeoleku tagamisest päris erinevad arusaamad

Valitsuskoalitsioon on tunnistanud oma kõige olulisemaks prioriteediks Eesti riigi julgeoleku tagamise. Viimastel nädalatel koalitsioonipartnerite vahel toimuvad vaidlused eelarvekärpe üle aga näitavad pigem, et valitsuse osapooled pole sugugi ühesugusel arvamusel sellest, mis on Eesti riigi julgeoleku tagatisteks.