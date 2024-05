ERKKI KOORT Suurpuhastus Venemaa kaitseministeeriumis näib mässu mahasurumisena

Kui Venemaa valitseja asendas pikaaegse kaitseministri Sergei Šoigu majandustegelase Andrei Beloussoviga, tekitas see küsimusi. Nüüdseks näib olevat selge, miks see toimus. Tegemist ei ole mingi valmistumisega pikaajaliseks sõjaks võis siis korruptsiooni väljajuurimisega Venemaa kaitseministeeriumist. Beloussovi nimetamisega võeti ära katus kindralitelt, keda nüüd on järjepanu arreteeritud.