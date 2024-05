Raul Eamets Euroopa kui vana mees, kellel vaja palju raha

Hetkel on tekkinud omamoodi võistlus, kumb hakkab enne intresse langetama. Nii Euroopas kui ka Ameerikas on võtmenäitajaks inflatsioon. Kõik ootavad, millal selle tase jõuab maagilise kahe protsendini. Kokkuleppeliselt on kaks protsenti selline hinnatõus, mis on normaalselt areneva majanduse tingimustes igati aktsepteeritav. Nii Euroopas kui ka Ameerikas on hinnakasv samm-sammult sellele eesmärgile lähemale jõudnud. Aprillis oli ELi inflatsioon 2,4 protsenti, USAs seevastu 3,4 protsenti, ehk eesmärgini on veel minna. Kui Euroopas usutakse järjest rohkem, et esimene intressilangetus tuleb juunis, siis USAs ei prognoosita esimest intresside langetust enne septembrit. Vähemasti arvavad nii Reutersi analüütikud.