ENE-MARGIT TIIT Etniliste eestlaste arv on viimaste aastatega kasvanud, sel on kaks põhjust

Selgituseks – selles loos räägin ma Eestis elavatest etnilistest eestlastest, kes on end ise või kelle vanemad on nad Eesti rahvastikuregistris (etniliste) eestlastena kirja pannud. Niisuguseid inimesi on selle aasta alguse seisuga veidi alla miljoni – 931 993 ja aastast 2018 kuni aastani 2024 on eestlastest Eesti elanike arv kasvanud enam kui 26 000 võrra.