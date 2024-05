RAINER SAKS Rootsi näitas eeskuju ja andis loa rünnata sõjalisi objekte Venemaa territooriumil

Rootsi kaitseminister Pål Jonson teatas, et tema valitsus ei piira Ukraina rünnakuid Rootsilt saadud relvadega sõjalistele sihtmärkidele Venemaa territooriumil. Minister tõi põhjenduseks asjaolu, et Venemaa on alustanud Ukraina vastu ilma igasuguse põhjuseta agressiooni ning Ukrainal on rahvusvahelise õiguse järgi õigus ennast kaitsta sõjaliste vahenditega ka vaenlase territooriumil.