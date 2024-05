PHILIPPE JOURDAN Me räägime pigem avatult oma intiimelust, aga mitte vanadusest

Hiljuti ajakirjandust lugedes, olen avastanud enda jaoks uue sõna: tanatofiilia. Thanatos oli Vana-Kreeka surma kehastus või surmajumal. Tanatofiilia on tungiv igatsus surma järele, mis kasvab meie ühiskonnas ning sööb tasapisi meie sisemist energiat: pidevalt seisame uudiste ees, mis räägivad meile surmast ja ängistusest, meie planeet on suremas, meie demokraatia on suremas, meie vabadus on suremas, meie religioon on suremas, meie rahvas on suremas. Seda loetelu võib jätkata pikalt.