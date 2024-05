ANTS ERIK Hiiliv eraomandi tasalülitamine Eestis

29. mail kogunevad sajad maaomanikud Toompeale. Mida me riigikogulastelt nõuame? Õiglasi ja koheseid hüvitisi ja maade asendamise võimalust puhul, kui riik paneb eramaa kasutamisele looduskaitselistel eesmärkidel peale sellised piirangud, mis omanike õigust oma maal toimetada ja sissetulekut teenida oluliselt vähendavad või need sootuks keelavad. Samuti protestime lubatust kiirema maamaksu tõusu vastu.

Teeme ühe asja kõigepealt selgeks - loodust tuleb hoida! Me ei avalda meelt looduskaitse vastu, vaid aegunud ning ebaõiglase hüvitiste süsteemi vastu. Et meil üldse on eramaadel täna metsi ja teisi looduslikke kooslusi, mis on kaitsmist väärt, on vastutustundlike maaomanike pikaajalise töö tulemus.