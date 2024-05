Venemaa veel ametis olev välisminister Sergei Lavrov teatas hiljuti, et Venemaa ja Lääne suhted on katkenud ning et Venemaa hakkab orienteeruma oma välispoliitikas ja strateegilises partnerluses Hiinale. Sellele pidi Venemaa orienteeruma vähemalt lähimaks paarikümneks aastaks.