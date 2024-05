Daniil Kurakin Jana Toom tahab välja näha kui rõhutute kaitsja, kuid temast on saanud kuradi advokaat

Jana Toomil on pikk poliitiline ajalugu ning mõningatel irratsionaalsetel põhjustel on ta endiselt Eestis aktsepteeritud hoolimata sellest, et tema tegevus on üldiselt suunatud enamiku meie riigi peamiste Venemaaga seotud algatuste vastu. See ei muutunud isegi pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.