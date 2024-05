Priit Lomp Eesti majanduse elujõu 5 vaala

Küsimus Eesti majanduse konkurentsivõimest on teravam kui eales varem. Selle põhjuseid võib jäädagi loetlema. Mitmed meile viimastel aastakümnetel edu toonud tegurid – odav tööjõud ja energia ning ligipääs soodsale Vene-Valgevene toorainele – on ammendunud. Ja loomulikult on Eestit kui väikese ja avatud majandusega riiki mõjutanud tugevalt koroonakriis ja sellega seotud tarneprobleemid, sõda Ukrainas, süvenev geopoliitiline polariseerumine, energiahindade hüpe koos järgnenud üldise hinnatõusuga, mis omakorda sundis keskpanku rahapoliitikat karmistama ja intresse tõstma. Ees terendavad uued, kliimakriisi lahendamisega seotud väljakutsed.

Geopoliitiliste pingete tõus on aidanud laiemalt kaasa sellele, et varasemast enam pööratakse tähelepanu majanduslikule sõltumatusele ja varustuskindlusele. Võrreldes 1980. aastate või ka nullindatega on iseäranis lääneriikide majanduspoliitika märksa sekkuvam. Sihitumaks on muutunud just tööstuspoliitika meetmed – varasemast enam subsideeritakse teatud majandusharusid, tehakse maksusoodustusi, antakse ettevõtetele riigiabi. Juba mõnda aega ei ole enam päris asjakohased jutud isekorraldavast majandusest.