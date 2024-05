Mart Vain Tõhusam sclerosis multiplex´i ravi säästaks riigile miljoneid

Eestis on ligikaudu 1500 sclerosis multiplex'i (SM) diagnoosiga inimest, kellest suurel osal on tuvastatud puue või töövõimekadu. Selle statistikaga oleme teiste Euroopa riikidega võrreldes kõige kehvemas otsas ning peamiseks põhjuseks on kõrge efektiivsusega ravimite ranged kasutuspiirangud.

Kuigi meil on kõik vajalikud ravimid olemas, on kõrge efektiivsusega ravi kättesaadavus just haiguse algfaasis ehk esimese ravivalikuna endiselt kehv. Teisisõnu on arstil väga piiratud võimalused kohe haiguse avaldudes määrata patsiendile tõhusaim ravi, mis võimaldaks osa patsientide puhul puude ja/või töövõimetuse väljakujunemist edasi lükata kümneid aastaid. Need inimesed saaksid tööl käia, elada tavapärast elu ning ümbritsevad inimesed ei oskaks aimatagi, et tegu on SM-patsiendiga.