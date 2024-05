Jaanus Riibe Eesti digiühiskonna arendamise 5 kõige olulisemat töösuunda

Eesti on kiiresti arenenud digitehnoloogia valdkonnas, luues tugeva aluse edukale digiühiskonnale, kuid viimasel ajal on kuulda ka üha valjemat kriitikat, et meie digitiiger on väsinud ja oleme hakanud jääma maha olulistes arengutes, kirjutab Tallinna linnavolikogu liige, e-riigi tehnoloogia ja teenuste magister Jaanus Riibe (Keskerakond).