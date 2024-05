Rainer Saks Vene armee jaoks ei ole enam soodsad ajad

Eile hakkas Reutersi vahendusel levima kuuldus, et Venemaa juht Vladimir Putin on valmis läbi rääkima vaherahu üle olemasoleval rindejoonel, aga on ka valmis võitlemist kuni võiduni jätkama. Tuleb nõustuda Ukraina välisministriga, kes arvas, et vaherahu kuuldused on lendu lastud juuni keskele Šveitsi planeeritud Ukraina rahukonverentsi diskrediteerimiseks. Tegemist on täiesti ilmselt mõjutusoperatsiooniga. Väga palju rohkem siin midagi analüüsida ei olegi.