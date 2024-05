Nii väga vajame seda tarkust ka tänase riigijuhtimise juures, kus agaralt kliimat päästes ja selleks eraldi ministeeriumit luues on täiesti kolmandajärguline – tegelikult enam ei tea, kas üldse – see, kas Eesti põllumees suudab vilja maha külvata. Oleme täna juba olukorras, kus me enda inimeste toitmiseks vajalikku mahtu ei tooda (netoarvestuses 40 protsenti ostame toidukaupu sisse) ja järjest tegevust lõpetavate põllumajandusettevõtete tendents ainult süvendab seda sõltuvust.

Toidujulgeolek pole kaugelt nii populaarne teema, kui seda on praegu käivates debattides julgeolek otseses mõttes. Seda ohtu pisendades aga loome järjest suurema sõltuvuse, mis omakorda saeb omariikluse oksa. Ei taha sellest teemast süvitsi just paljud poliitikud rääkida, sest tegelikud poliitilised valikud näitavad ju selgelt, et valitsuse eesmärk pole mitte toidutootmise elujõulisus, vaid järkjärguline hävitamine. Avalikkusel on ikka veel kusagil kuklas kajamas ütlemine, et põllumees põline rikas ja kes ikka seda põllumeestele toetuste andmist väga väärtustada oskab, hääli see ju valimistel ei too.