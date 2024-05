ILMAR RAAG Mida arvata venelaste hiljutistest trikkidest Eesti lähedal?

Mitmed Lääne luureorganisatsioonid on hinnanud, et Venemaa proovib Euroopa riikides läbi viia hübriidrünnakuid. Selle teate arenduseks andis Poola peaminister Donalt Tusk 20. mail teada, et nad on kinni võtnud üheksa isikut, kes kavandasid sabotaažiakte kogu Euroopas, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni asjatundja Ilmar Raag (Parempoolsed).