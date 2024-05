Ma olen preestriks õppinud, seega olen õppinud filosoofiat ja metafüüsikat – see on kohustuslik. Ja metafüüsika on muuhulgas inspireeritud Aristotelesest ja sellest, mida inimesed nagu Aquino Thomas (katoliku vaimulik ja pühak ning kirikudoktor – toim) on ütelnud. Ja Aquino Thomas ütleb väga selgesti, et kurjust ei eksisteeri, kurjus ei ole mitte midagi.