RAINER SAKS Poola võib hakata kaitsma Lääne-Ukraina õhuruumi

Teoreetiliselt ulatuks Poola territooriumile paigutatud õhutõrjesüsteemid katma võrdlemisi kitsast riba Ukraina territooriumist, kuhu suurtest linnadest jääks Lviv. Sellise kupli loomine tähendaks aga Ukrainale võimalust ehitada üles sõjatööstus ja armeele vajalik logistika palju tõhusamalt, kui seni võimalik on. Raske uskuda, et selline kaitsetsoon Ukraina taevas lähiajal kehtestatakse, kuid ainuüksi informatsioonilise survena töötab see teema tugevalt.