Mis puudutab ebatervet konkurentsi, tuleb mainida, et juba aastaid on meedialiit juhtinud tähelepanu, et riik ei peaks rahastama neid rahvusringhäälingu tegevusi, kus on olemas kommertshuvi ning kus erakanalid pakuvad piisavalt mitmekesist programmi.

ERR peaks lõpuks ausalt tunnistama, et suur osa nende toodangust tehakse valmis kellegi teise raha eest. Paraku on ERR muutunud kindluseks, mis ei tunnista mingit kriitikat. Ja see pole see rahvusringhääling, mille eest maksumaksja tahaks maksta ja mida riigil on keerulistel aegadel vaja.