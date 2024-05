ERKKI BAHOVSKI Palestiina tunnustamisotsuse juures on mitu tähelepanuväärset aspekti

Esiteks muidugi Hispaania, kes on otsustanud tunnustada Palestiina riiki, aga kes endiselt ei tunnusta Kosovot. Viimati teatas Hispaania, et tunnustab küll Kosovo passe, aga see ei tähenda riigi iseseisvuse tunnustamist. Põhjuseks teadagi Kataloonia, kes tegi lausa 2017. aastal iseseisvusreferendumi ja kellele Kosovo tunnustamine annaks selget eeskuju. Millegipärast arvab Hispaania, et Palestiina tunnustamine Katalooniale mingit eeskuju ei anna. Võibolla tõesti: seitsme aasta tagused pinged Kataloonias on praeguseks veidi langenud.