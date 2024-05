RIINA SOLMAN Valitsuse järsk ja vaikiv muutus välispoliitikas on ohtlik

Seni on Eesti Lähis-Ida konfliktis toetanud Iisraeli ja lähtunud põhimõttest, et kui Euroopa Liidu riikidel pole ühtset seisukohta, siis hääletab Eesti ÜROs nii nagu USA. See on ülioluline põhimõte, sest Eesti julgeolek sõltub otseselt headest suhetest USAga ja teiste NATO riikidega, sealhulgas lähinaabritega. Sellest põhimõttest loobumine kahjustab otseselt meie suhteid liitlastega ja selle kaudu ka riigi julgeolekut.